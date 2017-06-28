Fitch поместило рейтинги АФК "Система" и МТС на пересмотр с возможностью понижения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги АФК "Система" и мобильного оператора МТС (АФК является контролирующим акционером оператора - 50,03%) в список на пересмотр с возможностью понижения. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинговое действие последовало вслед за арестом 31,76% акций МТС, которыми владеет АФК "Система", в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" к компании на 170,6 млрд рублей.

В настоящее время долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АФК "Система" в иностранной и национальной валюте находится на уровне "ВВ-", долгосрочный и краткосрочный рейтинги МТС - на уровне "ВВ-/В".

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

Суд по ходатайству "Роснефти" наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской энергосетевой компании (БЭСК).

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".