Мировой рынок мобильных приложений к 2021 году вырастет до $6,3 трлн

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Объем мировой индустрии мобильных приложений может вырасти до $6,3 трлн в 2021 году, говорится в исследовании аналитического агентства App Annie.

При этом база пользователей увеличится почти вдвое - с 3,4 млрд в 2016 году до 6,3 млрд в 2021 году. Время, потраченное в приложениях, за этот период вырастет с 1,6 трлн до 3,5 трлн часов.

Эксперты App Annie также ожидают, что общемировые расходы на приложения к 2021 году превысят $139 млрд, в частности, расходы на игровые приложения составят $105 млрд, неигровые - $34 млрд.

В свою очередь создатели мобильных приложений увеличат расходы на пользователей с $379 до $1008 на человека в год. Этому будет способствовать переход от физических операций к мобильным, отмечается в исследовании.