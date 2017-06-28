Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара возвращения банковских депозитов

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КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн потребовали у Катара возвращения банковских депозитов, находящихся на счетах в финансовых учреждениях государства. Об этом в среду сообщила газета Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на высокопоставленные источники в банковской сфере в странах Персидского залива.
По имеющейся информации, три аравийские монархии обратились к Дохе с требованием "о возвращении краткосрочных вкладов в банках Катара". Согласно приведенным данным, речь идет о $16 млрд.
Одновременно из Дохи поступают сообщения о заметном дефиците валюты США на катарском рынке. Так, крупнейшие банки эмирата несколько дней назад стали использовать методы, направленные на поощрение физических и юридических лиц продавать банкам имеющиеся в их распоряжении доллары.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.