Group-IB: вирус Petya мог быть попыткой проверки кибероружия

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вирус-вымогатель Petya, атаковавший различные компании по всему миру 27 июня, мог быть методом тестирования кибероружия. Такое мнение высказал генеральный директор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, Илья Сачков 28 июня в эфире телеканала "Россия 24".

"Возможно, это проверка некой технологии массового распространения вредоносного кода для удара по объектам критической инфраструктуры. Мнение о том, что это тестирование кибероружия, возможно. Теоретически, это может быть киберармия или спецслужбы какой-либо страны", - сказал он.

Глава компании добавил, что подобное мнение основывается на массовом распространении вируса и небольшом количестве средств, которые собрали разработчики Petya.

Сачков сообщил, что на данный момент известно о 150 пострадавших от вируса крупных компаний в России. По словам главы компании, распространение информации о вирусе в СМИ не позволило разработчикам собрать значительные средства.

"Сейчас все ждут "лекарства", уникальной "таблетки", которая расшифрует компьютер. С учетом медийности истории огромное количество специалистов по безопасности ее сейчас пытаются написать, пока безуспешно. Люди видят информацию в СМИ, они просто ждут", - добавил Сачков.

Во вторник, 27 июня, стало известно об атаке новой модификации вируса, который блокирует доступ к данным и требует деньги за разблокировку. Специалисты компании Group-IB назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.