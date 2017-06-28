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Росатом: РФ и Норвегия заинтересованы в укреплении сотрудничества по ядерной безопасности

Экономика и бизнес
28 июня, 23:57 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Стороны намерены продолжить сотрудничество по проблеме так называемого ядерного наследия СССР

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ОСЛО, 28 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Россия и Норвегия заинтересованы в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил  ТАСС директор Росатома по государственной политике в сфере обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Олега Крюков.

Он возглавлял российскую делегацию, принимавшую участие в состоявшемся в среду очередном заседании российско-норвежской комиссии по ядерной и радиационной безопасности в норвежском городе Киркенес. Встреча между представителями Росатома, специалистами Норвежского агентства по радиационной защите (НРПА) и дипломатами из двух государств прошла на следующий день после того, как из губы Андреева в Мурманской области вывезли первую партию ОЯТ. Очистка территории бывшей базы Военно-морского флота в губе Андреева, расположенной в 55 км от российско-норвежской границы, на протяжении многих лет было одним из главных направлений сотрудничества стран-соседей. В состоявшейся во вторник торжественной церемонии в губе Андреева принимал участие глава норвежского МИД Бёрге Бренде, отметивший, что это историческое событие.

"На заседании комиссии был подведен итог событий, происходивших в губе Андреева, в остальном круг обсуждаемых вопросов был традиционным и включал такие темы, как оперативное оповещение о [ЧП], контроль и мониторинг радиационно опасных объектов, - заявил ТАСС Крюков. - Говорилось и о продолжении сотрудничества двух стран по проблеме так называемого ядерного наследия [СССР]. Взаимный интерес в сотрудничестве по этим вопросам остается как с нашей стороны, так и с норвежской".

По словам замглавы МИД Норвегии Марит Рёсланн, возглавлявшей норвежскую делегацию, обеспечение ядерной безопасности остается для королевства приоритетным направлением сотрудничества с Россией и важной составляющей норвежской арктической политики. "Заседания норвежско-российской комиссии дают возможность обсуждать многочисленные аспекты взаимодействия, которые две страны ведут в этой области", - говорится в заявлении Рёсланн, распространенном МИД Норвегии.

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