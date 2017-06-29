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Кабмин рассмотрит макропрогноз и бюджетные проектировки на 2018-2020 годы

Экономика и бизнес
29 июня, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Кроме того, члены правительства рассмотрят шесть законопроектов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства, на котором планируется рассмотреть основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и предельных уровней тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Кроме того, в повестке дня заседания - основные характеристики федерального бюджета, госпрограмм и расходов, не входящих в госпрограммы, на 2018-2020 годы. Будут рассмотрены и проектировки бюджетов Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного страхования и Фонда социального страхования на тот же период.

Члены правительства рассмотрят кроме того шесть законопроектов, один из которых предполагает преобразование Российского объединения инкассации в акционерное общество с долей участия Банка России в его уставном капитале 100%. Еще один проект касается особенностей механизма выделения материнского капитала в Крыму.

Кабмин также обсудит законопроект, включающий в единый реестр проверок информацию о проводимых ФАС проверках в отношении органов местного самоуправления. Еще один проект закрепляет возможность обращения в многофункциональные центры с единым комплексным запросом о предоставлении сразу нескольких государственных и муниципальных услуг.

Поправки в закон о недрах, которые будут рассмотрены правительством, касаются предоставления права пользования в целях геологического изучения участками недр федерального значения, расположенными во внутренних морских водах и территориальном море России. Эта мера должна способствовать повышению инвестиционной привлекательности ранних стадий геологоразведки, увеличению минерально-сырьевой базы за счет вовлечения в процесс лицензирования большего количества объектов и недропользователей, созданию "поискового задела" для открытия новых месторождений.

Шестой законопроект в повестке касается наделения региональных органов власти, наряду с федеральными, полномочиями по оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг. Помимо этого, кабмин внесет изменения в ряд своих нормативных актов для оптимизации процедур общественного обсуждения законопроектов, их независимой антикоррупционной экспертизы и оценки регулирующего воздействия. В завершение правительство рассмотрит вопрос о выделении Минпромторгу 7,5 млрд руб. бюджетных ассигнований на обеспечение стабильного социально- экономического развития России в 2017 году.

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