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Госкомиссия по Арктике обсудит в Петербурге энергобезопасность субъектов и границы шельфа

Экономика и бизнес
29 июня, 1:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

В обсуждении примут участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, а также представители Минкомсвязи, Минприроды и Минэнерго

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Государственная комиссия по развитию Арктики проведет в четверг в Санкт-Петербурге заседание в рамках Международного военно-морского салона МВМС-2017. На встрече, в которой примут участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и представители Минкомсвязи, Минприроды и Минэнерго, будут обсуждаться вопросы энергобезопасности, обеспечения арктических субъектов связью, а также определения границы шельфа.

"В ходе заседания планируется обсудить проблемы и перспективы создания в Арктике современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, энергетическую безопасность арктических субъектов России, а также ход работ по установлению внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане", - сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Как отмечают организаторы встречи, активное освоение Арктики требует решения широкого круга задач по различным направлениям, включая организацию круглогодичной навигации по Севморпути и поиск оптимальных решений в сфере связи и энергообеспечения. "Сегодня Арктический регион вступает в эпоху индустриального развития, напрямую связанного с освоением природного потенциала новых территорий и акваторий, в первую очередь ресурсов нефти и газа", - сказал ТАСС академик РАЕН, член научного совета при Совбезе РФ и рабочих групп "Социально-экономическое развитие" и "Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов" Госкомиссии по вопросам развития Арктики Михаил Григорьев.

По его словам, это означает "возрождение планомерного освоения, начатого в прошлом веке, результатами которого являются Кольский горно-промышленный комплекс, Норильский промышленный район, нефтегазовый комплекс Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов и многие другие объекты от Кольского полуострова на западе до Чукотского на востоке". Арктический регион обеспечивает 85% добычи газа, 11% - нефти, 95% - никеля и кобальта, 100% - апатитового концентрата, а также многих других полезных ископаемых, отметил эксперт.

Потенциал шельфа

Установление внешней границы континентального шельфа позволит России прирастить потенциальные запасы углеводородов, по оценкам экспертов, не менее чем на 5 млрд тонн условного топлива.

В недрах северных морей содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высок.

Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах России - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. На различные участки дна Северного Ледовитого океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания.

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