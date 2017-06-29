Бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" пройдет в Ингушетии 29 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первая в этом году бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ", на которой будет проведен отбор инвестиционных проектов на включение в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", пройдет 29 июня в Магасе. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК).

"Серия бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" пройдет в июне-июле в семи субъектах Северо-Кавказского федерального округа при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа в партнерстве с АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорты Северного Кавказа", организатор - Фонд "Посети Кавказ". Первая бизнес-сессия состоится 29 июня в городе Магас, Республика Ингушетия, в здании правительства региона", - говорится в сообщении.

В бизнес-сессии в Магасе примут участие представители руководства Минкавказа РФ, Корпорации развития Северного Кавказа, "Курортов Северного Кавказа", представители регионального бизнеса, органов исполнительной власти, муниципалитетов. Участники конференции смогут получить информацию о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через региональные подпрограммы госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2018 год, мерах господдержки для предпринимателей в регионах.

В пресс-службе КРСК добавили, что сессии для предпринимателей являются продолжением пилотного проекта Минкавказа РФ - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестпроектов регионов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.

Как сообщалось ранее, в региональные подпрограммы государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года вошли 15 инвестиционных проектов регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), реализация которых должна послужить развитию экономики Северного Кавказа. Минкавказ заключил соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году на сумму 2,8 млрд руб. Проекты реализуются в сферах АПК, промышленности и туризма.