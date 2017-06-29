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Японскую бизнес-миссию на Курилах заинтересовала марикультура

Экономика и бизнес
29 июня, 3:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Бизнесмены ознакомились с работой Южно-Курильского рыбокомбината, который считается крупнейшим на Кунашире

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Развитие марикультуры заинтересовало представителей бизнес-миссии из Японии, которые находятся с деловым визитом на южных Курилах в Сахалинской области. Курильские бухты перспективны для этого направления бизнеса, сказал представитель агентства по рыболовству Японии Хасаи Сигэто, сообщила в четверг пресс-служба правительства островного региона.

"На мой взгляд, естественные природные условия в акваториях островов оптимальны для выращивания морских биоресурсов. Это предварительный вывод, чтобы сделать окончательное экспертное заключение, я намерен провести консультации с представителями российской науки", - сказал он.

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Бизнесменам продемонстрировали работу Южно-Курильского рыбокомбината, который считается крупнейшим на Кунашире, владеет собственным флотом и ежегодно выпускает около 30 тыс. тонн различной рыбопродукции. Как отметил директор комбината Владимир Устенко, сейчас около 90% продукции направляется на российский рынок, однако предприятие готово поставлять ее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Мы видим большие перспективы и для расширения поставок в страны АТР. Возможности для этого есть. Готовы предложить иностранным партнерам различные формы взаимодействия. Перспективным является применение японской технологии при промысле кальмара и переработке скумбрии, сельди иваси и сайры. Можно наладить выпуск фарша сурими (мелко порубленное рыбное филе - прим. ТАСС) для японского и европейского рынков", - сказал Устенко.

Также правительство Сахалинской области предложило японской стороне рассмотреть возможность участия в строительстве и модернизации портовой инфраструктуры на Курилах. Сейчас, например, на Кунашире нет ни одного глубоководного причала, который бы смог принимать большие круизные лайнеры и другие суда с низкой осадкой. Предлагается поучаствовать в жилищном строительстве, реконструкции объектов энергетики.

Ранее ТАСС сообщал, что 27 июня делегация из 70 японских чиновников и представителей бизнеса во главе со специальным советником премьер-министра Эйити Хасэгавой прибыла на южные острова Курильской гряды в рамках исполнения договоренности, достигнутой лидерами двух стран в Москве 27 апреля. Они прибыли на пассажирском судне "Этопирика". В составе группы - представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. В течение ближайших дней миссия посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

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