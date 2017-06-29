Генпрокурор: власти ДФО допустили упущения в планах по ускоренному развитию экономики

ХАБАРОВСК, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Региональные власти Дальневосточного федерального округа допустили существенные упущения при стратегическом планировании и создали препятствия для ускоренного развития. Об этом на совместной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"В деятельности региональных органов власти имеются существенные упущения в стратегическом планировании, препятствующие ускоренному развитию Дальнего Востока. Например, в Приморском крае ни один инвестиционный проект, включенный в соответствующий реестр, не получает мер государственной поддержки, а в Хабаровском крае - 35 из 320.", - сказал Чайка, выступая на коллегии, которая посвящена защите прав инвесторов в ДФО.

По его словам, органы власти регионов, местного самоуправления и субъекты естественных монополий требуют у предпринимателей излишние бумаги, устанавливают административные барьеры в процессе реализации ими инвестпроектов. "Дальневосточная девелоперская компания в Хабаровске более трех лет пыталась решить вопрос о подключении построенного гостиничного комплекса к сетям теплоснабжения. В правительстве края об этой проблеме было известно, однако договор на технологическое присоединение подписан генерирующей компанией только после принятия мер прокурорского реагирования", - рассказал генпрокурор.

По его оценке, серьезной проблемой, с которой сталкивается бизнес, являются различные бюрократические препоны при предоставлении земельных участков. "Полгода рассматривалось заявление резидента свободного порта Владивосток о предоставлении земли для создания транспортно-логистического комплекса. Договор аренды направлен инвестору лишь в ходе проверки Генеральной прокуратуры", - отметил Чайка.

Он добавил, что в большинстве регионов в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах земельных участков, в их постановке на кадастровый учет необоснованно отказывают. Информация о свободных территориях недоступна в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и других.

Несовершенство правовой базы

"На сегодняшний день в территории опережающего развития и свободного порта Владивосток инвестировано 14,5 млрд рублей, на их площадках запущено 35 новых предприятий, создано свыше 1,5 тыс. рабочих мест. Для строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры правительством включены в перечень на получение бюджетных средств еще 14 крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений почти 300 млрд рублей", - сообщил Чайка.

Он отметил, что "несвоевременно совершенствуется региональная нормативная правовая база". В ряде субъектов еще не приняты правовые акты о порядке заключения специального инвестиционного контракта в промышленном секторе и предоставлении инвестиций для объектов капитального строительства за счет регионального бюджета (Камчатский край, Амурская, Сахалинская области).

Зачастую прокурорами выявляются противоречия в административных регламентах по предоставлению публичных услуг в градостроительной сфере.

Проблемы надзора и контроля

Практически во всех субъектах контролирующими органами нарушаются специальные требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, сообщил Чайка.

"В Приморском крае должностные лица Роспотребнадзора, МЧС, Государственной трудовой инспекции проверяли предпринимателей, не получив обязательного согласования Минвостокразвития. За это они привлечены к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство)", - сказал генпрокурор. В отдельных субъектах контролирующие органы не вносили сведения о проводимых мероприятиях в Единый реестр проверок (Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область).

Существенные нарушения прав инвесторов в таможенной сфере выявлены транспортными прокурорами.

Должностными лицами таможенных органов стоимость товаров, ввезенных предпринимателями для реализации инвестиционных проектов, необоснованно корректируется в сторону ее увеличения. Не на всех пунктах пропуска через государственную границу в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток обеспечивается должный контрольно-пропускной режим, добавил Чайка.