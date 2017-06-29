Moody's присвоило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций рейтинг AAA

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ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/ Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило о присвоении Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) наивысшего возможного рейтинга при стабильном прогнозе.
Согласно пресс-релизу, поступившему в пекинское представительство ТАСС, банк получил рейтинг по долгосрочным обязательствам АAA и по краткосрочным - Prime-1.
При присвоении высокого рейтинга учитывались "прочность рамок управления АБИИ, включая меры по кризисному менеджменту, адекватность капитала и наличность", говорится в пресс-релизе.