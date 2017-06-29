В ходе визита Си Цзиньпина в РФ стороны подпишут контракты на сумму $10 млрд

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Контракты на общую сумму около $10 млрд заключат Россия и Китай в ходе намеченного на 3-4 июля официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай.

"Стороны намерены подписать контракты на общую сумму более $10 млрд. По этой причине этот визит выведет наши двусторонние отношения на более высокий уровень", - сказал он.

"Во время визита стороны также намерены подписать более десятка важных документов о межправительственном сотрудничестве", - сказал Ли Хуэйлай. "Одними из важнейших политических документов станет принятие председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным двух совместных заявлений", - указал он.

"Первое из них будет посвящено двусторонним отношениям, оно заложит план по развитию отношений и сотрудничества двух стран. Второе совместное заявление будет посвящено международным проблемам. Оно разъяснит совместную позицию Китая и России и их решимость поддерживать порядок, мир и стабильность", - пояснил помощник министра.

Кроме того, Си Цзиньпин намерен провести встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, добавил помощник министра иностранных дел КНР. "Они обсудят практическое сотрудничество по широкому кругу сфер", - сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет официальные визиты в Россию и Германию с 3 по 6 июля. По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель он также примет участие в саммите G20 в Гамбурге с 7 по 8 июля.