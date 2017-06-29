Деловым объединениям России дадут право подавать иски в защиту интересов предпринимателей

ХАБАРОВСК, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Деловые объединения России получат право представлять и защищать интересы предпринимателей в суде, законопроект об этом будет готовить Минэкономразития совместно с Минвостокразвития. Об этом в четверг сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"68% предпринимателей Дальнего Востока не видят для себя шансов доказать правоту в судебных спорах с контрольными органами. Для выравнивания этой явной асимметрии необходима поддержка. Обеспечить ее можно, предоставив деловым объединениям право представлять интересы предпринимателей в суде, подавать коллективные иски в их защиту, включая иски в интересах неограниченного круга лиц. При вашей поддержке, Юрий Яковлевич (Чайка - прим. ТАСС), мы совместно с Минэкономразвития подготовим соответствующий законопроект", - сказал Галушка на совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития, обращаясь к Генеральному прокурору Юрию Чайке.

Он напомнил, что поручение обеспечить поддержку предпринимателей в судебных спорах было дано президентом России в его послании Федеральному собранию в 2012 году.

Кто портит инвестклимат

"На Петербургском международном экономическом форуме представлен Национальный рейтинг инвестиционного климата в российских регионах 2017 года, который формируется Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ. Только один дальневосточный регион - Хабаровский край - вошел в первую половину рейтинга, заняв 40 место. Существенно улучшила позиции Амурская область, поднявшись вверх до 47-й позиции. Немного в рейтинге поднялась Магаданская область. Остальные регионы - в прямом смысле провалились", - сказала Галушка.

Он уточнил, что Еврейская автономная область "упала" на 24 позиции, Сахалин - на 17, Приморский край - на 13 позиций, Камчатка - на 11, Республика Саха (Якутия) - на две позиции. "Рейтинг показал, что ключевой негативный фактор инвестклимата на Дальнем Востоке - административное давление", - отметил министр.

По его словам, во всех регионах Дальнего Востока (кроме Чукотского автономного округа, который не участвовал в рейтинге), доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, существенно превышает среднероссийский уровень, на 10,5%. "В Дальневосточном федеральном округе это значение составляет 27% и является худшим среди всех федеральных округов", - сказал Галушка. При этом в шести регионах - Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области - динамика этого показателя ухудшилась в сравнении с 2016 годом.

Антирейтинг административного вмешательства

Министр привел данные последнего опроса предпринимателей: на вопрос, "Какие ведомства, по вашему мнению, создают максимальные административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности?" - первое место заняла налоговая служба. Так считают 35% предпринимателей. На втором месте - Роспотребнадзор (16,5%), на третьем - Россельхознадзор (11,1%), четвертое место занимает МЧС (10%), на пятом - МВД (9,5%). "Это показательная картина административного давления на инвесторов на Дальнем Востоке", - отметил он.

"Федеральная налоговая служба в этом антирейтинге на первом месте, то есть они больше всего мешают осуществлению бизнеса, они же налоги собирают и при этом сами бизнес гнут", - сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам по итогам совместной коллегии Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития.

Противостояние развитию Дальнего Востока

Галушка сообщил, что половина инвесторов-резидентов ТОР и свободного порта Владивосток столкнулась с различными проверками со стороны контрольно-надзорных органов. 80% инвесторов осуществляли деятельность в качестве резидента менее одного года, когда к ним пришли контрольно-надзорные органы. В отношении 17% инвесторов было проведено свыше пяти проверок, из них в отношении 7% - больше 10 проверок. "В совокупности это более 420 проверок по 60 инвесторам", - возмутился Галушка.

Он напомнил, что плановые проверки в отношении инвесторов Дальнего Востока проводятся только в виде совместных проверок. Ежегодные планы таких проверок должны согласовываться с Минвостокразвития. "В 2016 году в Минвостокразвития России поступил на рассмотрение только один такой план, подготовленный Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора", - уточнил министр.

"Усилиям, направленным на победу в высоко конкурентной борьбе за российских и иностранных инвесторов, противостоят усилия с непонятными мотивами проверить и привлечь к ответственности как можно больше инвесторов и предпринимателей", - резюмировал глава Минвостокразвития.

В свою очередь полпред Трутнев по итогам коллегии сказал журналистам, что нужно "просто освобождать тех людей, которые неправильно видят задачи, стоящие перед контрольно-надзорными ведомствами, перед государством".