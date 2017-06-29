Генпрокуратура и Минвостокразвития создадут группу по защите прав инвесторов в ДФО

ХАБАРОВСК, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Генеральная прокуратура РФ и Министерство по развитию Дальнего Востока создадут межведомственную группу по защите прав инвесторов. Такое решение принято на состоявшемся в четверг заседании совместной коллегии двух ведомств, сообщил журналистам по ее итогам генеральный прокурор России Юрий Чайка.

"Вопросы инвесторов реально решать максимально быстро. Сегодня прозвучало очень много положительных конструктивных предложений по совершенствованию нашей совместной работы. Принято решение создать совместную рабочую группу Генпрокуратуры и Минвостокразвития, которая будет в оперативном режиме мониторить все эти вопросы и принимать соответствующие решения", - сказал Чайка.

Он добавил, что состояние законности в сфере защиты прав инвесторов на Дальнем Востоке будет проанализировано главным управлением Генпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства вместе с министерством, информация об этом будет к августу направлена президенту и главе правительства России.

"В сентябре этого года состоится третий Восточный международный экономический форум. В этой связи прокурорам необходимо проанализировать состояние законности в сфере защиты прав иностранных инвесторов. Крайне важно обеспечить неукоснительное соблюдение гарантий осуществления их деятельности в нашей стране", - отметил также генпрокурор в своем заключительном слове на коллегии.

В проекты развития Дальнего Востока с преференциальными режимами для инвесторов (приоритетные инвестпроекты с инфраструктурной поддержкой, ТОР, Свободный порт) заявлено $35 млрд прямых инвестиций, в том числе $4 млрд - иностранных инвестиций из стран Азиатско- Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум - крупнейшее международное мероприятие на востоке страны, он пройдет во Владивостоке в третий раз. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, на нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн руб. Приморский край подписал 59 соглашений на сумму около 200 млрд руб.