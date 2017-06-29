Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура и Минвостокразвития создадут группу по защите прав инвесторов в ДФО

Экономика и бизнес
29 июня, 7:12 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Состояние законности в сфере защиты прав инвесторов на Дальнем Востоке будет проанализировано главным управлением Генпрокуратуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Генеральная прокуратура РФ и Министерство по развитию Дальнего Востока создадут межведомственную группу по защите прав инвесторов. Такое решение принято на состоявшемся в четверг заседании совместной коллегии двух ведомств, сообщил журналистам по ее итогам генеральный прокурор России Юрий Чайка.

"Вопросы инвесторов реально решать максимально быстро. Сегодня прозвучало очень много положительных конструктивных предложений по совершенствованию нашей совместной работы. Принято решение создать совместную рабочую группу Генпрокуратуры и Минвостокразвития, которая будет в оперативном режиме мониторить все эти вопросы и принимать соответствующие решения", - сказал Чайка.

Он добавил, что состояние законности в сфере защиты прав инвесторов на Дальнем Востоке будет проанализировано главным управлением Генпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства вместе с министерством, информация об этом будет к августу направлена президенту и главе правительства России.

"В сентябре этого года состоится третий Восточный международный экономический форум. В этой связи прокурорам необходимо проанализировать состояние законности в сфере защиты прав иностранных инвесторов. Крайне важно обеспечить неукоснительное соблюдение гарантий осуществления их деятельности в нашей стране", - отметил также генпрокурор в своем заключительном слове на коллегии.

В проекты развития Дальнего Востока с преференциальными режимами для инвесторов (приоритетные инвестпроекты с инфраструктурной поддержкой, ТОР, Свободный порт) заявлено $35 млрд прямых инвестиций, в том числе $4 млрд - иностранных инвестиций из стран Азиатско- Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум - крупнейшее международное мероприятие на востоке страны, он пройдет во Владивостоке в третий раз. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, на нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн руб. Приморский край подписал 59 соглашений на сумму около 200 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
2
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
3
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
4
Демократы в Конгрессе предложили принять концепцию многополярного мира для сдерживания РФ
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Politico: Тиллерсон устроил скандал в Белом доме из-за проблем с утверждением заместителей
7
Президент Бразилии назначил нового генпрокурора на фоне коррупционного скандала
Темы дня
Загрузка...
Реклама