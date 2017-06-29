"Платон" будет восстанавливать маршрут даже при отключенном бортовом устройстве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила взимания платы в системе "Платон", регламентирующих порядок автоматического восстановления системой маршрута в случае недостаточности данных об отдельных отрезках пройденного большегрузом пути. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

Плата взимается на основании оформленной водителем маршрутной карты, либо данных бортового устройства. Причем более 85% водителей большегрузов используют для подсчета пройденных километров именно бортовое устройство. Как сообщается на сайте кабмина, выявлено множество случаев отключения водителями этих устройств во время движения, причем при приближении к рамкам стационарного контроля их снова включают, чтобы избежать штрафа.

"Внесенными изменениями регламентируется существующая техническая возможность системы взимания платы по восстановлению маршрута движения транспортного средства в случае недостаточности данных в отношении отдельных отрезков пути, пройденного транспортным средством (частичного отсутствия данных о маршруте движения), за которым закреплено бортовое устройство, при наличии информации о координатах других точек маршрута, пройденного транспортным средством, определенных на основании данных, полученных от бортового устройства либо от других объектов системы взимания платы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, маршрут будет автоматически восстанавливаться системой при одновременном соблюдении следующих условий: протяженность маршрута (его отрезков) не превышает 30 километров; временной интервал, в отношении которого системой взимания платы зафиксирована указанная недостаточность данных, не превышает 1 час; расчетная скорость движения транспортного средства не превышает 150 км/ч; имеются данные о координатах точек участков маршрута, полученные системой взимания платы в автоматическом режиме от бортового устройства, иных объектов системы взимания платы, либо от стороннего бортового устройства, позволяющие определить протяженность маршрута.

При этом, если на маршруте будут иметься пересечения или примыкания федеральных трасс к региональным и межмуниципальным, маршрут будет определяться от последней зафиксированной системой точки до координаты данного пересечения. Предполагается, что такая регламентация порядка восстановления маршрута обеспечит возможность расчета платы исходя из протяженности завершенного восстановлением фактического маршрута движения транспортного средства.

"Платон" - государственная система взимания платы за ущерб, причиняемый автодорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.