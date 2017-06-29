Кабмин утвердил порядок отбора юрлиц для продажи приватизируемого госимущества

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке проведения отбора юрлиц для продажи федерального имущества. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

В соответствии с законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" кабмин вправе поручать юридическим лицам из утвержденного перечня организацию от имени РФ продажи приватизируемого госимущества и исполнять функции продавца.

"До настоящего времени порядок отбора юридических лиц из перечня был установлен приказом Минэкономразвития. В целях повышения прозрачности отбора юридических лиц подписанным постановлением установлен новый порядок проведения отбора", - говорится в пояснительной записке к документу. Документ определяет порядок принятия решения о проведении отбора и создания специальной комиссии, подачи юридическими лицами заявок на участие в отборе, определения победителя отбора. Установлены критерии отбора юридических лиц и порядок выплаты им вознаграждения.