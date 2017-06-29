ЦСР предлагает облегчить визовый режим РФ для представителей бизнеса и инвесторов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает значительно облегчить визовый режим РФ для высокообразованных кадров, представителей бизнеса и инвесторов. Об этом говорится в докладе ЦСР "Внешняя политика и безопасность. Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017-2024 годы)".
По мнению экспертов ЦСР, России требуется комплексная миграционная политика, направленная на решение проблемы дефицита трудовых ресурсов, смягчение последствий депопуляции, обеспечение экономического роста и снижение рисков межэтнических конфликтов внутри страны.
"Миграционная политика должна вестись с акцентом на интеграцию мигрантов в российское общество. Ограничение миграционной политики полицейскими и контрольными функциями снизит конкурентоспособность России в привлечении трудовых ресурсов. Учитывая задачи технологической модернизации и развития экономики, требуются незамедлительные меры по значительному облегчению визового режима для высокообразованных кадров, представителей бизнеса, инвесторов", - говорится в докладе.