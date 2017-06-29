Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСР предлагает облегчить визовый режим РФ для представителей бизнеса и инвесторов

Экономика и бизнес
29 июня, 8:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По мнению экспертов, России требуется комплексная миграционная политика, направленная, в частности, на решение проблемы дефицита трудовых ресурсов и смягчение последствий депопуляции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает значительно облегчить визовый режим РФ для высокообразованных кадров, представителей бизнеса и инвесторов. Об этом говорится в докладе ЦСР "Внешняя политика и безопасность. Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017-2024 годы)".

По мнению экспертов ЦСР, России требуется комплексная миграционная политика, направленная на решение проблемы дефицита трудовых ресурсов, смягчение последствий депопуляции, обеспечение экономического роста и снижение рисков межэтнических конфликтов внутри страны.

"Миграционная политика должна вестись с акцентом на интеграцию мигрантов в российское общество. Ограничение миграционной политики полицейскими и контрольными функциями снизит конкурентоспособность России в привлечении трудовых ресурсов. Учитывая задачи технологической модернизации и развития экономики, требуются незамедлительные меры по значительному облегчению визового режима для высокообразованных кадров, представителей бизнеса, инвесторов", - говорится в докладе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
3
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
4
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
5
Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"
6
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама