ЦСР: российское присутствие на энергетических рынках ЕС в ближайшие 20 лет сократится

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российское присутствие на энергетических рынках Евросоюза в перспективе ближайших двух десятилетий будет сокращаться. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Внешняя политика и безопасность. Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017-2024 годы)".
"Это связано с политизацией энергетического сотрудничества, поиском ЕС альтернативных поставщиков, инновациями в энергетической сфере. России необходимо диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей и национальный экспорт в целом", - говорится в докладе.
По мнению экспертов ЦСР, России необходимо в инициативном порядке предложить долгосрочное видение своих отношений с ЕС. При этом целесообразно использовать традиционно крепкие двусторонние отношения с ведущими странами ЕС и планомерно преодолевать сложности в отношениях с проблемными для России партнерами.