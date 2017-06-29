Анатолий Сердюков вошел в состав совета директоров "КамАЗа"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры "КамАЗа" - крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей - на общем собрании утвердили кандидатуру бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова в совет директоров "КамаАЗа". Это следует из материалов российской компании. В совете директоров "КамАЗа" он сменил экс-председателя ВЭБ Владимира Дмитриева.

В новый состав совета директоров переизбраны гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, замглавы Ростеха Игорь Завьялов, глава подразделения Daimler AG Вольфрам Шмид, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, председатель профсоюзного комитета работников "КамАЗа" Александр Васильев, бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов, а также гендиректор и президент ООО "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаил Бройтман и Рубен Варданян.

Крупнейшим акционером "КамАЗа" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров - зарегистрированное на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%). Также среди акционеров германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%).

"КамАЗ" занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.