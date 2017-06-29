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Роскачество не нашло высококачественного "Российского" сыра

Экономика и бизнес
29 июня, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

При этом в ходе исследования специалисты выяснили, что лишь в 6% случаев производители делают сыр с использованием растительных жиров

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Исследование Роскачества не подтвердило миф о повсеместном использовании пальмового масла при производстве "Российского" сыра, однако ни один образец не дотянул до высоких стандартов качества, а в ряде случаев были обнаружены следы антибиотиков. Об этом говорится в сообщении Роскачества по результатам испытаний.

Для испытаний были отобраны 30 самых популярных брендов сыра сорта "Российский" из нашей страны, а также из Белоруссии. Образцы исследовали по 77 параметрам, включая наличие плесени и бактериальной обсемененности, растительных жиров и антибиотиков, а также проверяли их вкус, запах и консистенцию.

Найденные нарушения

Как следует из анализа 30 образцов, нарушили закон в части маркировки или превышенного содержания антибиотиков девять брендов. Роскачество обнаружило превышение нормы по содержанию тетрациклиновой группы антибиотиков в четырех образцах - "Аппетитно Круглый Год","Гордость дома", "Просто сыр" и "Ростагроэкспорт". Следы антибиотиков этой группы также найдены еще в восьми образцах, группы сульфаниламидов - еще в трех образцах.

Исследование также выявило массовое несоответствие товаров ГОСТу. Все семь сыров, сделанных по ГОСТу, были "недозрелыми".

Потребительские мифы

Результаты исследования опровергли потребительский миф о повсеместной фальсификации сыра при помощи пальмового масла. Растительные жиры найдены всего в 6% случаев - в образцах "Аппетитно круглый год" и "Магнит". По оценкам Союзмолока, объем фальсификата на рынке сократился с 10% в 2015 году до 6%.

Вместе с этим Роскачество не выявило нарушений по микробиологическим показателям: ни в одном исследованном образце не было выявлено плесени или патогенных бактерий.

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