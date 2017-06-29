Комиссии СБ РФ рекомендуют изучить схемы блокчейн на предмет безопасности

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Перспективы использования технологии блокчейн обсуждены на совместном заседании межведомственных комиссий Совета Безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, а также по информационной безопасности с участием экспертов научного совета при Совете Безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.
"Отмечено, что, несмотря на декларируемые преимущества применения технологии блокчейн, в частности в финансовой сфере, остается нерешенным ряд существенных проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности", - сообщили в пресс-службе.
"В этой связи подчеркнуто, что до ввода в эксплуатацию информационных систем, создаваемых с использованием данной технологии, заинтересованным финансово-кредитным институтам, федеральным органам исполнительной власти и подведомственным им организациям различных форм собственности необходимо осуществить ее комплексное исследование в части, касающейся обеспечения информационной безопасности, в привязке к конкретной информационной системе", - отметили в Совбезе.