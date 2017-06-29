Рогозин: объем выпуска продукции гражданского судостроения в 2016 году вырос на 140%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Объем выпуска продукции гражданского судостроения в 2016 году вырос на 140%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, открывая Международный Военно-морской салон в Санкт-Петербурге.

"По объему выпуска в 2016 году практически на 100% повторили результат 2015 года по военному кораблестроению, а гражданское судостроение показало результат 140%", - сказал зампред правительства.

Рогозин поздравил всех корабелов с профессиональным праздником - Днем кораблестроителя, который отмечается 30 июня. "350 лет назад по решению русского царя Алексея Михайловича был построен первый военный корабль России. Он назывался "Орел", - рассказал зампред правительства. - Именно поэтому, руководствуясь настойчивыми пожеланиями, если не сказать требованиями, правительство России 30 мая выпустило постановление об учреждении Дня кораблестроителя".

Вице-премьер воспользовался возможностью и поздравил строителей с первой годовщиной учрежденного праздника. В числе заслуг российских корабелов он назвал обновление российского флота, которое было осуществлено в течение считанных лет.