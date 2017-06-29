Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: объем выпуска продукции гражданского судостроения в 2016 году вырос на 140%

Экономика и бизнес
29 июня, 13:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Вице-премьер также поздравил всех корабелов с профессиональным праздником

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Объем выпуска продукции гражданского судостроения в 2016 году вырос на 140%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, открывая Международный Военно-морской салон в Санкт-Петербурге.

"По объему выпуска в 2016 году практически на 100% повторили результат 2015 года по военному кораблестроению, а гражданское судостроение показало результат 140%", - сказал зампред правительства.

Рогозин поздравил всех корабелов с профессиональным праздником - Днем кораблестроителя, который отмечается 30 июня. "350 лет назад по решению русского царя Алексея Михайловича был построен первый военный корабль России. Он назывался "Орел", - рассказал зампред правительства. - Именно поэтому, руководствуясь настойчивыми пожеланиями, если не сказать требованиями, правительство России 30 мая выпустило постановление об учреждении Дня кораблестроителя".

Вице-премьер воспользовался возможностью и поздравил строителей с первой годовщиной учрежденного праздника. В числе заслуг российских корабелов он назвал обновление российского флота, которое было осуществлено в течение считанных лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Международный военно-морской салон - 2017
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до конца 2018 года
2
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
3
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
6
McDonald’s запустил сервис доставки еды совместно с UberEats
7
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама