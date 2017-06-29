ЦБ может начать маркировать сайты страховщиков для предотвращения продаж фальшивого ОСАГО

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России может ввести маркировку сайтов страховых компаний в поисковой системе, что поможет потребителям отличать мошеннические сайты, которые продают фальшивые полисы ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Такая маркировка была бы полезна для клиентов страховых компаний, помогая отличить тех, кто предлагает фальшивый электронный полис ОСАГО", - сказал представитель регулятора.

В среду ЦБ сообщил о запуске совместного проекта с "Яндексом" по маркировке сайтов микрофинансовых организаций (МФО). Теперь в поисковой выдаче рядом со ссылкой на сайты легальных МФО появляется зеленый кружок с галочкой и надписью "Реестр Банка России". Это помогает заемщику отличать "черных кредиторов", которые не входят в реестр и не попадают под регулирование ЦБ, но оказывают услуги, сходные с МФО.

Проект может быть распространен на другие сегменты финансового рынка, в первую очередь те, где потребители финансовых услуг могут столкнуться с массовыми случаями введения в заблуждение, подчеркнул представитель ЦБ.

Он отметил, что регулятор готов к взаимодействию с любой поисковой системой, "которая хочет, чтобы ее аудитория получала проверенную информацию о легально работающих финансовых организациях".

Как ранее сообщал ТАСС, после запуска с 1 января обязательных для страховщиков продаж электронного ОСАГО начали массово появляться сайты-клоны страховщиков, которые принимают оплату от клиентов за электронный полис, но отношения к страховой компании не имеют. Напомним, продажа электронного ОСАГО может быть произведена только на официальном сайте страховщика.