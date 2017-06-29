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Авиавласти США уведомили "Аэрофлот" о введении дополнительных мер авиабезопасности

Экономика и бизнес
29 июня, 12:08 дата обновления: 29 июня, 12:17 UTC+3

О каких именно мерах идет речь, пока неизвестно

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Администрация транспортной безопасности США уведомила "Аэрофлот" о введении дополнительных мер авиационной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Как уточнили в компании, меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США, из России прямые рейсы в США на данный момент выполняет только "Аэрофлот".

"Администрация транспортной безопасности США уведомила "Аэрофлот" о введении дополнительных мер авиационной безопасности, - сообщили ТАСС в компании. - Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности".

Какие именно меры будут введены, пока неизвестно.

"В настоящее время осуществляется анализ содержимого уведомления для проведения дальнейших соответствующих мероприятий", - добавили в пресс-службе компании.

Ранее США ввели новые требования безопасности при проверке пассажиров самолетов, выполняющих рейсы в эту страну. Эти меры касаются 280 аэропортов в 105 государствах.

В частности, в аэропортах должен быть "усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств", "введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств", кроме того, должны быть "усилены меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания". Также было указано на необходимость "применения более продвинутых технологий", расширения практики использования кинологических групп и "установки дополнительных зон предварительного досмотра".

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