Авиавласти США уведомили "Аэрофлот" о введении дополнительных мер авиабезопасности

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Администрация транспортной безопасности США уведомила "Аэрофлот" о введении дополнительных мер авиационной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Как уточнили в компании, меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США, из России прямые рейсы в США на данный момент выполняет только "Аэрофлот".

"Администрация транспортной безопасности США уведомила "Аэрофлот" о введении дополнительных мер авиационной безопасности, - сообщили ТАСС в компании. - Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности".

Какие именно меры будут введены, пока неизвестно.

"В настоящее время осуществляется анализ содержимого уведомления для проведения дальнейших соответствующих мероприятий", - добавили в пресс-службе компании.

Ранее США ввели новые требования безопасности при проверке пассажиров самолетов, выполняющих рейсы в эту страну. Эти меры касаются 280 аэропортов в 105 государствах.

В частности, в аэропортах должен быть "усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств", "введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств", кроме того, должны быть "усилены меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания". Также было указано на необходимость "применения более продвинутых технологий", расширения практики использования кинологических групп и "установки дополнительных зон предварительного досмотра".