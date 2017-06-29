Индексация тарифов на транспортировку газа может составить от нуля до 1,5%

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Индексация тарифов на транспортировку газа для независимых производителей может составить от нуля до 1,5%. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах открытия центра прототипирования в институте МИСиС.
Окончательное решение по тарифам примет ФАС, изучить этот вопрос антимонопольное ведомство должно на этой неделе, отметил он.
"Максимум 1,5%. От нуля до полутора. ФАС должен решить", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой может быть индексация.
Дворкович отметил, что этот процентный коридор - свод предложений различных ведомств. "ФАС должен рассмотреть на этой неделе", - отметил вице-премьер.
Ранее предполагалось, что тарифы будут повышены с 1 июля 2017 года.
Минэкономразвития не исключало индексацию тарифов на транспортировку газа в 2017 году на уровне до 4%.
Тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводам с 2016 года утверждает ФАС. Как правило, они индексируются с 1 июля. ФАС 30 июня 2016 года отказалась от индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей в 2016 году. Служба приняла такое решение из-за отсутствия оснований для индексации. Таким образом, тариф для ПАО "Газпром" на второе полугодие применяется равным действующему в настоящее время, его индексация составляет 0%. Ранее планировалось, что тариф будет с 1 июля 2016 года проиндексирован на 2% - до 13,3 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км, но независимые компании выразили мнение, что тариф не должен увеличиваться.