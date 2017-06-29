Строительство Керченского моста вышло на пиковую мощность

АЛУШТА, 29 июня. /ТАСС/. Строительство автомобильного и железнодорожного Керченского моста, который свяжет Крым с материковой частью России, вышло на пиковую мощность. Об этом в четверг сообщил Роман Новиков, начальник федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" (Упрдор "Тамань"), которое выступает заказчиком проекта.

"Стройка вышла на пиковую мощность. Задействовано около 1,5 тыс. различных технических средств, в том числе более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте работает более 8 тыс. строителей и 1,5 тыс. инженерно-технических работников. Крымский мост, кстати, строит почти 600 крымчан - один из самых высоких показателей с учетом того, что в проекте участвуют жители из самых разных регионов России", - рассказал Новиков, выступая на Крымском транспортном форуме, который открылся в Алуште в четверг.

Он напомнил, что в целом на сегодняшний день строительство моста уже перешагнуло свой экватор: выполнено практически 55% общего объема работ. В частности, отметил Новиков, основные конструкции автомобильной части моста готовы на 70%. "Если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70% <…> Подчеркну, 70% - именно готовность основных конструктивов (автодорожной части - прим. ТАСС). До открытия движения по мосту в декабре 2018 года работы еще предстоит сделать немало", - сказал Новиков.

Он также сообщил, что сваи фундаментов автодорожных опор готовы на 98%. "По пролетным строениям - около 60% от проекта смонтировано, плита проезжей части - почти 40%", - добавил Новиков.

Сейчас строители готовятся к началу работ по формированию дорожного покрытия. По словам начальника Упрдора "Тамань", утверждены "рецепты асфальтобетонных смесей".

О строительстве моста

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Новиков отметил, что строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.