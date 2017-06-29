Правительство Египта объявило о повышении цен на топливо

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КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Египта повышает цены на топливо. Об этом в четверг сообщил представитель египетского кабинета министров.
По его словам, розничные цены повышены на бензин, солярку, бытовой и природный газ. Повышение составляет от 40 до 50%.
Так, литр бензина с октановым числом 92 теперь стоит £5 (около 30 центов - прим. ТАСС) вместо прежних £3,5, стоимость дизельного топлива увеличилась с £2,35 до £3,65, в два раза повышена цена на канистру бытового газа, который практически повсеместно используется египтянами для отопления жилищ и приготовления пищи в домашних условиях.
Как заявил директор одной из крупнейших египетских нефтяных компаний "Миср Петролеум" Мухаммед Шаабан, ее руководство узнало о решении правительства только в четверг утром. По его словам, "в настоящее время никакого дефицита на местном рынке нефтепродуктов не наблюдается". Шаабан добавил, что компания приступила к исполнению правительственного указа сразу же после его обнародования.
В среду вечером министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла сообщил, что повышения розничных цен на топливо неизбежно. Он пояснил, что стоимость нефтепродуктов учтена в плане экономического развития страны на пять лет, и "любое промедление с решением об увеличении цен на топливо негативно отражается на бюджете государства".
Сообщается, что в ближайшее время премьер-министр Египта Шериф Исмаил выступит со специальным обращением к населению для разъяснения введенных мер.