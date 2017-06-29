ВЭБ, Ethereum и BitFury создадут центр компетенций по исследованию блокчейн-технологий

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ВЭБ, фонд Ethereum и компания BitFury создадут на базе Московского института стали и сплавов первый в России центр компетенций по исследованию блокчейн-технологий. Об этом сообщил журналистам председатель госкорпорации Сергей Горьков.

"Мы предполагаем в сотрудничестве с ними делать этот центр, он будет открыт в сентябре. Мы с ними работаем уже давно, по пилотному проекту в Росреестре, по пилотному проекту внутри ВЭБ. Теперь мы планируем от "песочницы" перейти в том числе к созданию центра компетенций", - сказал он.