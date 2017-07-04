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Новые онлайн-кассы готовы купить почти 80% предпринимателей

Экономика и бизнес
4 июля, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Как сообщили в Ассоциация компаний интернет-торговли, 20% опрошенных хотят взять кассу в аренду

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) провела опрос среди 1 тыс. владельцев интернет-магазинов и выяснила, что 78% из них готовы купить новый кассовый аппарат, передающий данные в налоговые службы в режиме онлайн, а 20% планируют взять кассу в аренду. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Федоров на пресс-конференции, посвященной внедрению онлайн-касс в интернет-торговле.

С 1 июля 2017 года российские онлайн-магазины должны перейти с обычных кассовых аппаратов на новые онлайн-кассы, которые передают в Федеральную налоговую службу информацию о расчетах в электронном виде в режиме онлайн. Штраф за неиспользование нового аппарата с момента официального перехода на новые правила составляет 30 тыс. рублей, а за отсутствие отправки за каждую чековую операцию - 10 тыс. рублей.

"Наш опрос интернет-магазинов показал, что 78% предпринимателей готовы купить новую онлайн-кассу, 20% хотят взять кассу в аренду. Кроме того, 55% опрошенных используют все способы оплаты, 13% магазинов используют только наличку", - рассказал президент АКИТ.

По его словам, в России работает около 40 тыс. онлайн-магазинов, по большей части это представители крупного бизнеса, но есть и те, для кого покупка онлайн-кассы является дорогостоящей (средняя цена онлайн-кассы - 30 тыс. рублей).

"Если у вас онлайн-магазин, то вы вполне можете использовать фискальный накопитель (память в кассовом аппарате - прим. ред.) и просто отдать его фискальному оператору в работу, не покупая новый аппарат. Стоимость такого накопителя составляет 6-7 тыс. рублей", - пояснил Федоров.

В свою очередь директор дивизиона продуктов компании "Атол" (IT-компания в области автоматизации ритейла и сферы услуг) Эдуард Болмосов отметил, что в настоящее время основными барьерами для перехода на новые онлайн-кассы являются отсутствие бюджета и непонимание технических особенностей.

"Отсутствие бюджета (на покупку) и непонимание, как применять новые онлайн-кассы, является барьером для перехода", - сказал Болмосов.

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