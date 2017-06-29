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ФСК ведет переговоры о покупке магистральных сетей БЭСК у АФК "Система"

Экономика и бизнес
29 июня, 13:42 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Отмечается, что "Федеральная сетевая компания", в случае успешных переговоров, может направить концепцию сделки на согласование в профильные министерства уже этой осенью

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") ведет переговоры о покупке магистральных сетей АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) у АФК "Система". Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках годового собрания акционеров глава ФСК Андрей Муров.

"Весьма предварительные переговоры. Нас интересуют только магистральные сети", - сказал он.

Отвечая на вопрос одного из акционеров, заданных в рамках годового собрания, Муров отметил, что ФСК, в случае успешных переговоров с АФК "Система" о покупке активов БЭСК, концепцию сделки может направить на согласование в профильные министерства уже этой осенью.

"Определенные переговоры с руководством БЭСК компания действительно проводит. Не могу даже сказать, на какой стадии мы находимся. Это такие достаточно предварительные разговоры. Есть несколько определенных моделей, есть разные политические истории вообще вокруг компании БЭСК, поэтому здесь не все так просто. Но если все сложится, то вполне возможно, что мы с определенной концепцией выйдем в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, в наше министерство энергетики. Я думаю, что тоже, приблизительно, наверное, осенью этого года", - сказал Муров на годовом собрании.

В АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) входят ООО "Башкирэнерго", ООО "Башкирская сетевая компания" и ООО "БЭСК Инжиниринг". 90,47% акций БЭСК владеет "Система- Инвест" - дочерняя компания АФК "Система".

В настоящее время в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" к АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" суд наложил арест на активы АФК. Под арест попали 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской энергосетевой компании (БЭСК).

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