Кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до конца 2018 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

Он напомнил, что накануне Евросоюз продлил санкции в отношении России. "В этой ситуации мы будем реагировать адекватно, вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год - до 31 декабря 2018 года", - сказал Медведев.

Он также заявил, что правительство исходит из того, что экономика страны в ближайшие годы будет испытывать на себе влияние антироссийских санкций.

"Мы предполагаем, что российская экономика в ближайшие годы будет продолжать испытывать влияние целого ряда негативных факторов, один из этих факторов я только что обозначил - это сохранение антироссийских санкций, а также ограничение для наших компаний по доступу на рынки капитала и рынки технологий", - заявил Медведев.

По его словам, базовый вариант социально-экономического развития страны, принятый кабмином за основу, "базируется на реалистичных оценках в отношении темпов развития мировой экономики, демографической ситуации и общего положения дел на сырьевых рынках". Медведев пояснил, что речь идет о предпосылке постепенного замедления мирового экономического роста, а также об анализе состояния цен на рынке углеводородов и о демографических процессах в стране, в том числе ухудшении возрастной структуры населения.

Эти "не самые легкие обстоятельства" он призвал учитывать, выстраивая работу кабинета в среднесрочной перспективе.