Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров, в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Бюджет Пенсионного фонда определен (на 2018 год) с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются", - сказал Медведев.

Как отметил премьер, в проекте бюджета Пенсионного фонда на будущий год также заложены деньги на выплату материнского капитала. "Следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020. года он должен быть проиндексирован",- сказал Медведев.