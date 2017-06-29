Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров, в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Бюджет Пенсионного фонда определен (на 2018 год) с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются", - сказал Медведев.
Как отметил премьер, в проекте бюджета Пенсионного фонда на будущий год также заложены деньги на выплату материнского капитала. "Следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020. года он должен быть проиндексирован",- сказал Медведев.