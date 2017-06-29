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Россия полностью откажется от трат Резервного фонда с 2019 года

Экономика и бизнес
29 июня, 14:15 дата обновления: 29 июня, 15:12 UTC+3

Минфин также предлагает сократить расходы в 2018 году по всем направлениям на 2%

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия намерена полностью отказаться от трат Резервного фонда с 2019 года, в 2018-м траты сократятся вдвое по сравнению с 2017-м, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ.

"Мы снижаем траты наших резервных фондов. В следующем году они будут в два раза меньше, чем в текущем году. Начиная с 2019 года мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов - финансируем дефицит бюджета исключительно за счет внутренних источников заимствований и небольших внешних источников", - сказал он.

Силуанов подчеркнул, что Минфин РФ предлагает сократить расходы бюджета в 2018 года на 2% с целью формирования резерва в размере 77 млрд руб. "Мы предлагаем сократить на 2% расходы, за исключением оплаты труда и денежного довольствия, публично-нормативных обязательств, реализации международных договоров, межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондом, содержания судебной системы, обслуживания долга и отдельной части по закрытым статьям", - отметил министр.

При этом глава Минфина добавил, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018-2020 годах сократится и составит 171 млрд руб. "В бюджете на 2017-2019 годы эта сумма планировалась в размере 1,155 трлн руб.", - сказал Силуанов.

Говоря о внутренних заимствованиях, министр сообщил, что планируется привлечь около 1 трлн руб. на протяжении трехлетнего периода. "Основным источником будут облигации федерального займа, которые мы планируем выпускать в сумме, в валовом выражении более 1,5 трлн руб.", - заключил он.

Силуанов также заявил, что доходы бюджета в 2018 году вырастут на 630 млрд руб., доля не нефтегазовых доходов при этом составит 63%.

"Мы увеличили исходя из параметров макропрогноза доходную часть бюджета на 630 млрд руб.", - сказал он.

"Доля доходов, не связанных с нефтью и газом, увеличивается из года в год. Если в текущем году мы ожидаем долю не нефтегазовых доходов в размере 60% от всех доходов, то в следующем году этот показатель составит 63%", - добавил Силуанов.

Он также отметил, что расходы бюджета учитывают средства на индексацию пенсий в 2018 году на ожидаемый уровень инфляции в 4%.

"Речь идет об индексации пенсий на прогнозируемый уровень инфляции предыдущего года, то есть за 2017 год. Мы предусмотрели индексацию по оплате труда, пенсиям, публичным нормативным обязательствам и стипендиям на уровень 4% в следующем году", - сказал министр.

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