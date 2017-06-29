ЦБ РФ снизил на 30 июня курс доллара до 59,09 рубля

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 30 июня официальный курс доллара на уровне 59,0855 рубля, что на 45,60 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 18,75 копейки, до 67,4993 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 33,52 копейки, до 62,8717 рубля.