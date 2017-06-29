Ульяновская область первой в РФ разработала концепцию развития цифровой экономики региона

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Ульяновская область стала первым регионом России, который разработал концепцию развития цифровой экономики. Об этом сообщил председатель совета директоров Института развития информационного общества Юрий Хохлов.

"Я бы хотел поздравить Ульяновскую область с тем, что она стала первой в России, разработавшей подобную концепцию, стратегию долгосрочного развития, связанную с развитием цифровой экономики", - сказал он, выступая на Всемирном круглом столе мэров, который проходит в Ульяновске в рамках программы работы делегации Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти.

Хохлов уточнил, что на президентском совете 5 июля планируется принять программу "Цифровая экономика РФ до 2024 года". "Ульяновской области до конца лета необходимо разработать конкретный план (реализации концепции - прим. ТАСС) до 2020 года и развивать соответствующий региональный план", - добавил эксперт.

В ходе круглого стола губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что концепция призвана повысить привлекательность и поспособствовать развитию региона.

"Наша концепция направлена на развитие внутреннего рынка для российских специалистов, на локализацию цифрового производства наших инвесторов на нашей российской, ульяновской территории, на повышение способностей наших компаний на мировом рынке", - уточнил в своем докладе губернатор, не раскрыв подробностей концепции.

Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти (WeGO) объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе электронного управления и посредством информационно-коммуникационных инструментов.

Ульяновская область с 2010 года активно сотрудничает с WeGO, в ноябре 2012 года назначена вице-президентом Всемирной организации, а в сентябре 2013 выбрана Европейским региональным офисом WeGO.