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Рогозин призвал с умом тратить деньги на создание единой системы связи в Арктике

Экономика и бизнес
29 июня, 15:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что должна быть создана система, которая будет стабильно работать на всем арктическом пространстве

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал "умно" распоряжаться деньгами при создании инфраструктуры связи в Арктике и не дублировать эту работу.

"Деньги надо тратить исключительно умно, комплексно, нельзя допускать того, чтобы у нас кто-то создавал свою систему связи, свой огород вскапывал в Арктике, - сказал он, открывая заседание президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. - Надо подумать, каким образом разные ключи доступа будут у самых разных заказчиков. Система должна быть единая, стабильно работающая на всем пространстве арктической зоны".

Рогозин отметил, что проблемы и перспективы создания современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике имеют принципиальное значение. Он подчеркнул, что невозможно обходиться без связи, без мониторинга ситуации в Арктике, будь то работа Северного морского пути, наши экспедиции, наши военные, и т.д.

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