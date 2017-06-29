Рогозин призвал с умом тратить деньги на создание единой системы связи в Арктике

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал "умно" распоряжаться деньгами при создании инфраструктуры связи в Арктике и не дублировать эту работу.
"Деньги надо тратить исключительно умно, комплексно, нельзя допускать того, чтобы у нас кто-то создавал свою систему связи, свой огород вскапывал в Арктике, - сказал он, открывая заседание президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. - Надо подумать, каким образом разные ключи доступа будут у самых разных заказчиков. Система должна быть единая, стабильно работающая на всем пространстве арктической зоны".
Рогозин отметил, что проблемы и перспективы создания современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике имеют принципиальное значение. Он подчеркнул, что невозможно обходиться без связи, без мониторинга ситуации в Арктике, будь то работа Северного морского пути, наши экспедиции, наши военные, и т.д.