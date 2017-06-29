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Fitch поместило рейтинг "B+" МТС-банка на пересмотр в сторону понижения

Экономика и бизнес
29 июня, 15:40 UTC+3

Сейчас рейтинг находится на уровне "B+"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента МТС-банка на пересмотр с возможностью понижения. В настоящий момент рейтинг находится на уровне "B+", говорится в сообщении агентства.

Рейтинговое действие последовало за аналогичным действием в отношении мажоритарного акционера банка - АФК "Системы" в связи с решением Арбитражного суда Башкирии наложить арест на существенную часть активов "Системы", включая 31,76% акций МТС, в рамках иска "Роснефти", отмечается в пресс-релизе.

Накануне Fitch поместило рейтинги АФК "Система" и мобильного оператора МТС (АФК является контролирующим акционером оператора - 50,03%) в список на пересмотр с возможностью понижения. В настоящее время долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АФК "Система" в иностранной и национальной валюте находится на уровне "ВВ-", долгосрочный и краткосрочный рейтинги МТС - на уровне "ВВ-/В".

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти".

Суд по ходатайству "Роснефти" наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской энергосетевой компании (БЭСК).

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% уставного капитала "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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