Шерпа РФ в G20: Россия надеется, что США поймут вред протекционизма для мировой торговли

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает на то, что участники саммита Группы двадцати в Гамбурге 7-8 июля смогут продвинуться в решении проблем развития свободной торговли и борьбы с протекционизмом. Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, выразив надежду на то, что и новая администрация США, которая проводит ревизию принятых ранее решений, придет к понимаю важности этих принципов.

"Мы считаем, что со временем даже пугающая сейчас всех позиция администрации США будет осознана и пересмотрена", - заявила она. "Сейчас они проводят ревизию принятых решений, постепенно меняют отношение, и рано или поздно - я надеюсь, что раньше, - придут к пониманию того, что ограничение, протекционизм, барьеры - это не выход", - сказала Лукаш. "В современном глобальном мире, когда наше взаимодействие интенсифицировалось в разы, возможно развиваться только на единой платформе, на основе общепонятных единых правил. В сфере торговли - это, конечно, нормы и принципы ВТО", - добавила шерпа.

"Мы рассчитываем, что в Гамбурге удастся найти взаимоприемлемые решения, в том числе и с новой администрацией США, которые позволят выйти на практические договоренности на министерской конференции ВТО в следующем году в Буэнос-Айресе, дать позитивные сигналы для достижения результатов хотя бы по тем блокам, по которым можно добиться компромисса", - сказала она. "Для нас это прежде всего доступ на сельскохозяйственные рынки, внутренняя поддержка и экспортная конкуренция, а также новые для ВТО вопросы антидемпинга, содействия инвестициям, развития электронной торговли", - отметила Лукаш. "Надеемся, что, может быть, удастся договориться по этому поводу в "двадцатке", - добавила шерпа.

Борьба с протекционизмом

Российский шерпа согласилась с тем, что до сих пор G20 не удалось добиться снижения числа случаев протекционизма в мире. "На каждом саммите Группы двадцати - а этот будет уже двенадцатым - лидеры принимают обязательства бороться с протекционизмом и содействовать открытым рынкам, но каждый следующий год отчеты международных организаций свидетельствуют о том, что появляется все больше защитных мер и каких-то ограничений в торговле", - посетовала она.

По ее мнению, кризис 2008-09 гг. привел к тому, что ряд стран стал рассматривать для себя некий изоляционизм как способ защиты. "Но как показывает практика, со временем именно эти меры становятся препятствием для дальнейшего развития тех отраслей, которые они призваны были защищать", - отметила Лукаш.

Экономика vs политика

Лукаш отметила, что вопрос об антироссийских санкциях на "двадцатке", которая является прежде всего, экономической площадкой, не обсуждается. "Санкции - это исключительно политическая сфера, которая никогда не обсуждалась на Группе двадцати", - сказала она. "На работе в "двадцатке" не сказались ни какие-то политически чувствительные времена, ни санкционные ограничения; это не препятствовало нормальной работе в G20", - отметила шерпа.

По ее словам, политические события, такие как brexit, смена глав США и Франции, предстоящие в этом году выборы в ФРГ, в повестке "двадцатки" рассматриваются в плане влияния на экономику. "Все эти события обсуждались с точки зрения возможных экономических последствий для обязательств, принятых "двадцаткой", - сказала Лукаш.

"В этом году над всеми довлеет пересмотр ряда решений со стороны администрации США. Это является одним из рисков для дальнейшего усиления экономического роста, потому что в основе развития должны лежать открытые, свободные торговые рынки", - рассказала она. "Но в целом на общей работе G20 это не сказалось. "Двадцатка" не меняет приоритетов, не меняет общую нацеленность на обеспечение устойчивого сбалансированного экономического роста и на взаимодействие по финансовым темам", - заявила Лукаш.