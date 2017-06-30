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Шерпа РФ: странам G20 предстоит договориться о правилах регулирования в цифровой экономике

Экономика и бизнес
30 июня, 10:03 UTC+3

При этом Светлана Лукаш подчеркнула, что среди российских приоритетов в "двадцатке" развитие цифровой экономики стоит на первом месте

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Цифровизация экономики требует от стран "двадцатки" выработки общих принципов регулирования. Эти вопросы будут активно обсуждаться на предстоящем саммите Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге, сообщила в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш. О более конкретных шагах, таких как налогообложение интернет-торговли, говорить пока рано, считает она.

"Пока налогообложение интернет-торговли не обсуждалось", - сказала шерпа. "Прежде чем дойти до вопросов налогообложения, нужно договориться в целом о правилах регулирования, но пока нет общих подходов к этому", - сообщила она. "Нужно понимать, кто взаимодействует в этой среде, по каким правилам, как защищать их информацию, как обеспечивать доступ к данным… То есть работы пока непочатый край", - отметила Лукаш.

При этом шерпа подчеркнула, что среди российских приоритетов в G20 развитие цифровой экономики стоит на первом месте. "Это сейчас является приоритетом в нашей внутренней повестке, это основа повышения нашей конкурентоспособности в ближайшие годы и создание задела для развития новых секторов экономики, для экономического роста", - сказала она. "В РФ готовится к принятию новый план в области цифровой экономики", - напомнила Лукаш. "В этой связи мы крайне заинтересованы в обсуждении этой темы на площадке "двадцатки", - подчеркнула шерпа.

По словам российского представителя в G20, до сих пор "нет единого понимания, что мы имеем в виду под цифровой экономикой". "Мы все являемся участниками цифрового взаимодействия, но при этом ни на национальном уровне – я говорю не только про Россию, но и про другие страны, - ни тем более на международном еще нет общих правил поведения и защиты нас как потребителей в новом цифровом пространстве", - пояснила она. "Все это найдет отражение в итоговом коммюнике, а в дискуссии лидеров предполагается отдельная сессия, посвященная вопросам цифровой экономики", - сообщила Лукаш.

На передовых позициях

Лукаш оптимистично оценивает положение России среди других стран в плане развития цифровой экономики. "Однозначно в лидерах!" - уверена она. Шерпа напомнила, что в РФ - одни из самых высоких показателей доступа населения к интернету, в целом ряде сфер применяются самые передовые ИТ-технологии, а сам этот сектор в РФ считается одним из наиболее успешных.

"Поэтому мы не просто слушаем, мы являемся активным участником этого обсуждения в "двадцатке", - сказала она. 

Вопросы безопасности

Российский шерпа также сообщила, что наряду с вопросами цифровизации на саммите будут затронуты и темы противодействия сопутствующим угрозам, таким как кибертерроризм, хотя основной площадкой по выработке общих принципов действий в этой сфере является ООН. "У стран "двадцатки" есть разные подходы к сфере регулирования интернета, к роли государства в этом процессе, но до сих пор нам удавалось найти компромисс, потому что как бы ни были различны взгляды стран на тот или иной вопрос, когда удается, пусть в чем-то уступив, в чем-то поняв коллег, найти общее решение, в этом и заключается основная сила, основной смысл работы Группы двадцати - консенсус ведущих экономик мира", - убеждена Лукаш. 

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