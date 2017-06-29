Путин: российско-вьетнамский инвестфонд вложит $500 млн в несырьевые проекты

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что российско-вьетнамский инвестиционный фонд планирует вложить $500 млн в несырьевые проекты, в первую очередь, в фармакологии и сельском хозяйстве. "Согласовано более 20 крупных совместных инвестпрограмм (РФ и Вьетнама) на сумму около $10 млрд, - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. - Отмечу также, что российско-вьетнамский инвестфонд планирует вложить до $500 млн в перспективные несырьевые проекты, речь в первую очередь сейчас идет о фармакологии и сельском хозяйстве".

Глава российского государства добавил, что сотрудничество в нефтегазовой сфере остается одним из приоритетных направлений. Так, на долю совместного предприятия "Вьетсовпетро" приходится около трети всей нефти, которая добывается во Вьетнаме. "Круг участников этого сотрудничества расширяется, - констатировал Путин. - К освоению континентального шельфа Вьетнама приступили российские компании "Роснефть" и "Газпром". А в России наши компании вместе с вьетнамскими коллегами разрабатывают месторождения в Ненецком автономном округе и на Ямале". По словам главы государства, на сегодняшних переговорах обсуждалось развитие кооперации в нефтепереработке, нефтехимии, а также поставках во Вьетнам газомоторного топлива и сжиженного природного газа.

Путин также отметил широкие возможности кооперации в электроэнергетике, в том числе в модернизации старых и строительстве новых объектов во Вьетнаме. Кроме того, продолжится работа по созданию во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Другими темами переговоров стали перспективы сборки во Вьетнаме автомобилей ГАЗ, КамАЗ и УАЗ. "Мосметрострой" и "Российские железные дороги" готовы подключиться к строительству метрополитенов в Ханое и Хошимине, а также к модернизации вьетнамской железнодорожной сети", - добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что РФ пригласила вьетнамских партнеров принять участие в предстоящем Восточном экономическом форуме. "Договорились активнее взаимодействовать в Дальневосточном регионе России", - отметил он.

По словам Путина, торговый оборот двух стран, несмотря на снижение в 2016 году, по итогам первых четырех месяцев 2017 года вырос на 16,5%. Он связал это со вступлением в силу осенью 2016 года соглашения о зоне свободной торговле Вьетнама и Евразийского экономического союза.

Глава государства оценил как "продвинутый" характер взаимоотношения двух стран в гуманитарной сфере. Он сообщил, что в 2019 году страны проведут перекрестные Годы РФ и Вьетнама. Говоря о гуманитарном сотрудничестве, президент РФ также констатировал, что в вузах России учатся около 3 тыс. студентов из Вьетнама. Кроме того, вьетнамские курорты становятся все более популярными у россиян: число туристов из РФ, побывавших на них, выросло на 22% и достигло 400 тыс. человек.

По словам Путина, Россия и Вьетнам продолжат продуктивное взаимодействие в рамках ведущих интеграционных объединений. "Мы подтвердили готовность к продуктивному взаимодействию в рамках ведущих интеграционных объединений", - сказал Путин.

По его словам, на переговорах стороны обсудили различные вопросы международной и региональной повестки дня, "по большинству из этих вопросов наши позиции совпадают или очень близки".

Путин добавил, что в России высоко оценивают деятельность Вьетнама в качестве председателя в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в этом году. "Будем активно содействовать успешному проведению в ноябре во Вьетнаме саммита АТЭС", - заверил глава российского государства.

В целом, по его словам, обмен мнениями в ходе переговоров прошел в дружественной и конструктивной атмосфере. "Убежден, что достигнутые договоренности послужат укреплению нашего испытанного временем партнерства и дружбы", - резюмировал Путин.

В завершение Путин пожелал Чан Дай Куангу, который 30 июня отправится в Санкт-Петербург, "интересной, запоминающейся поездки".