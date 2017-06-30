Шерпа РФ считает достижимым рост ВВП стран G20 на 2% к 2018 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Страны Группы двадцати способны достичь заявленной цели и повысить общий ВВП на 2% в 2018 году. Такое мнение высказала в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш.

"С моей точки зрения, у нас еще есть определенный задел; мы можем вовремя достичь поставленной цели", - сказала она, напомнив, что сроком выполнения этого решения назван ноябрь 2018 года, "то есть у нас еще достаточно времени". "Ну, а дальше, уверена, будет только усиление, и через какое-то время мы увидим эффект от принятых решений. Он может быть даже более, чем на 2%, поможет вырасти нашему совместному ВВП", - считает шерпа.

Лукаш пояснила, что "стратегии роста каждой страны состоят из блоков структурных реформ - в сферах торговли, инвестиций, макроэкономической политики, занятости, и это долгосрочные меры, которые с отложенной перспективой принесут результат". "А значит, во-первых, их сложно оценить в количественном исполнении, а во-вторых, может быть, они не дают непосредственного эффекта сразу после принятия", - добавила она.

В 2014 году страны Группы двадцати договорились выполнять стратегии роста, которые должны способствовать увеличению коллективного ВВП стран G20 на 2% к 2018 году.