Адыгея направила на строительство Агробизнесинкубатора 218 млн рублей

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи в 2017 году освоят 218 млн рублей в ходе реализации масштабного проекта по строительству первого в России Агробизнесинкубатора, возводимого в Гиагинском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"На строительство сооружений и инфраструктурных объектов Агробизнесинкубатора, возводимого в Адыгее при поддержке федерального центра с 2014 года, было затрачено свыше 410 млн рублей. Для продолжения масштабного проекта в текущем году планируется освоить еще 218 млн рублей. Предстоит строительство офисного здания, закладка сада интенсивного типа на площади в 5 га, а также возведение ряда вспомогательных сооружений - дизбарьера, цеха убоя, хранилища кормов", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на площади 72 га планируется разместить 30 производств - птицеводческие и животноводческие мини-цеха, тепличные хозяйства и овощеперерабатывающие предприятия. Уже построен блок теплиц площадью 5 тыс. кв. м, котельная, цеха по переработке молока и консервации овощей производительностью по 500 кг продукции в смену, молочно-товарная ферма, холодильный склад, подъездные дороги, сети водо-, газо-, электроснабжения, овощехранилище и цех по фасовке овощей.

"Начинающие предприниматели на льготных условиях получают здесь производственные площади, проходят обучение и начинают создавать собственные производства. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов посетил тепличный комплекс, цех фасовки, холодильный склад, осмотрел условия работы и пообщался с арендаторами. В теплице на льготных условиях работают два резидента, они занимаются выращиванием томатов. Первые урожаи уже показали, что это прибыльное производство", - добавили в пресс-службе.

В Минэкономразвития и торговли республики ТАСС пояснили, что основная задача Агробизнесинкубатора, сметная стоимость которого превышает 1,1 млрд рублей, - наращивание объемов сельхозпроизводства и импортозамещения, а также повышение качества жизни сельского населения.

Резидентам будут преподавать современные технологии выращивания овощей защищенного грунта, содержания животных и производства животноводческой продукции, переработки продукции, ее хранения, кормопроизводства. По расчетам специалистов, за год теоретические и практические знания смогут получать до 100 человек.