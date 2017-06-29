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Сбербанк сократит число сотрудников бэкофиса в 12 раз к 2021 году

Экономика и бизнес
29 июня, 17:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, июня. /ТАСС

В настоящее время число работников учетно-операционных подразделений организации составляет порядка 12 тыс.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Число работников учетно-операционных подразделений (бэкофиса) Сбербанка уменьшится к 2021 году с нынешних 12 тыс. до 1 тыс. человек, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на открытой лекции "Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента" в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге.

"Сегодня (в бэкофисе - прим. ред.) работает 12 тысяч человек, в 2018 году их будет работать пять тысяч, а по нашим оценкам, еще через три года будет работать в лучшем случае тысяча", - сказал он, напомнив, что в 2011 году число сотрудников бэкофиса составляло 59 тыс. человек.

"В Сбербанке работало 33 тыс. бухгалтеров, на сегодняшний день их работает 1,5 тыс., а будет работать 500 человек", - добавил он.

Оптимизация бизнес-процессов в Сбербанке включает, в том числе, роботизацию. Ранее в январе зампред Сбербанка Вадим Кулик прогнозировал возможность высвобождения порядка 3 тыс. рабочих мест за счет внедрения роботов-юристов для оформления исков розничным клиентам. В банке уже семь лет работают роботы-архивариусы, на очереди - роботы, заменяющие персонал касс пересчета, рассказал в мае зампред правления банка Станислав Кузнецов. Он также отметил, что следующим участком роботизации Сбербанка станет внедрение роботов-андроидов.

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Греф, Герман Оскарович
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