Минэнерго внесло в правительство законопроект по льготам для обводненных месторождений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минэнерго России внесло в правительство законопроект, предусматривающий предоставление налоговых льгот для обводненных месторождений, сообщил ТАСС первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

"Да, внесли", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы ведомства заявил, что законопроект предусматривает предоставление налоговой льготы для обводненных месторождений нефти с совокупной добычей в 35 млн тонн в год.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями доработать и внести в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных месторождений. Минэнерго предлагает предоставить налоговую льготу обводненным месторождениям с годовым объемом добычи 40 млн тонн нефти.

На фоне разработки законопроекта о введении налога на добавленный доход (НДД) для нефтяной отрасли "Роснефть" попросила снизить на 50% налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения. Вслед за "Роснефтью" льготы для обводненных месторождений попросили "Газпром нефть" и "Лукойл".

Предполагается, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года.

В отличие от налога на добычу полезных ископаемых НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

Проект предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн тонн.