Новая субсидия поможет обеспечивать продуктами жителей арктических островов Ненецкого АО

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Администрация Ненецкого автономного округа (НАО) утвердила новый вид региональной государственной поддержки - субсидию на возмещение части затрат по доставке продуктов в отдаленные поселки, расположенные на островах Колгуев и Вайгач в Баренцевом море. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации НАО, субсидию смогут получить все предприниматели, готовые обеспечить товарами эти отдаленные территории.

"Раньше только потребкооперация получала субсидии. Зачастую были сбои с завозом продуктов на острова. Теперь за счет увеличения количества организаций и лиц, готовых доставлять товары на острова, надеемся, сбоев будет меньше", - сказали в пресс-службе.

Товары на Вайгач и Колгуев сложно доставлять из-за их удаленности от материка и зачастую неблагоприятной погоды. Причалы для разгрузки судов там отсутствуют, что создает сложности при доставке по воде. Стоимость доставки авиатранспортом очень высокая.

"Новый вид господдержки позволит привлечь на острова субъекты малого и среднего предпринимательства, а также обеспечить бесперебойное снабжение продовольственными товарами жителей поселков по доступным ценам", - говорит начальник регионального управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Татьяна Мясникова, ее цитирует пресс-служба.

Как сообщили в пресс-службе, уже есть предприниматели, которые заинтересовались доставкой продуктов на острова. Субсидия будет предоставляться при доставке 18 видов продуктов, в их числе мясо, масло, сахар, чай, макаронные изделия, мука, крупы, свежие овощи и фрукты, молоко, кефир, сметана, сыр, колбасы и сосиски, произведенные на территории Ненецкого округа, соки и кондитерские изделия.

Размер субсидии рассчитывается исходя из стоимости транспортировки продуктов и составляет 80% от затрат на доставку наземным транспортом, 95% от затрат на доставку остальными видами транспорта и 99% от затрат на доставку продукции местных товаропроизводителей. Новый порядок вступает в силу с 1 июля 2017 года. На эти цели до конца года в бюджете НАО предусмотрено более 6 млн рублей.