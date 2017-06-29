ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казино из-за высоких рисков, связанных с ее высокой волатильностью. Об этом глава банка сообщил, выступая на открытой лекции "Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента" в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге.

"Волатильность (криптовалют - прим. ТАСС) будет сохраняться. Мы видим, что происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть", - сказал Греф.

Тем не менее, глава Сбербанка отметил перспективы рынка криптовалют в России. "Эти валюты начинают пробивать себе дорогу, я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать: это огромный рынок", - сказал он.

Несмотря на первые опасения, сейчас государство движется в сторону их легализации, причем изучение блокчейна, на базе которого работают наиболее популярные криптовалюты, позволяет находить новые области применения этой технологии. "Начинали с биткоина, наигрались и в результате наиграли целый 10 новых подходов к технологии блокчеин", - пояснил глава Сбербанка.

Блокчейн - технология распределенного реестра, или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.

Во время ПМЭФ -2017 Греф заявлял, что технологии блокчейн необходимо еще 8-10 лет, чтобы "окончательно созреть".