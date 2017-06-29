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На бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" предложено создать "Витрину закупок" в СКФО

Экономика и бизнес
29 июня, 18:18 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, июня. /ТАСС

Проект уже реализован в 33 субъектах страны, в том числе в пилотном режиме работает в Республике Дагестан

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МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. "Витрина закупок" - открытый источник государственных и корпоративных закупок должна быть создана для субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы помочь им получать информацию о закупках государственных организаций и ориентироваться на них при реализации своих проектов. Такое предложение озвучил на бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" представитель компании "РТС-Тендер" Анзор Аушев.

Мероприятие было организованно фондом "Посети Кавказ" при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и правительства Республики Ингушетия в партнерстве с АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорты Северного Кавказа" .

"Субъекты малого предпринимательства, инвесторы в стадии реализации своих проектов, когда они становятся потенциальными участниками процедур, для них очень важна информация о тех или иных закупках государственных организаций. Есть федеральный портал государственных закупок, который, к сожалению, не всегда эффективно и качественно работает. "Витрина закупок" - проект, который позволяет повторить и предоставить непосредственную информацию на одном ресурсе", - сказал он.

Аушев отметил, что проект уже реализован в 33 субъектах страны, в том числе в пилотном режиме работает в Республике Дагестан. "В общем по стране "региональные витрины" - это уже действующий проект, а витрина всего СКФО стала бы лучшей практикой и стоила бы тиражирования", - отметил он.

По словам Аушева, для субъектов малого и среднего бизнеса стало бы большим подспорьем введение системы, позволяющей администрировать малые закупки. Кроме того, представитель "РТС-Тендер" упомянул о необходимости создания регионального бренда.

"Следующее предложение - создать бренд "Сделано на Кавказе", либо "Сделано в Ингушетии". Из последних свежих проектов, которые реализуются в этой сфере - в Ростовской области "Сделано на Дону", когда отдельные полки магазинов отдают местным товаропроизводителям, есть добровольная система сертификации", - сказал он, добавив, что развитию малого и среднего бизнеса в регионе помогло бы и проведение Северо-Кавказского форума предпринимателей.

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