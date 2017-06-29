"Газпромбанк Лизинг" планирует присоединиться к госпрограммам адресной поддержки автопрома

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" планирует присоединиться к адресным программам Минпромторга России по поддержке автопрома - "Свое дело", "Российский тягач" и "Российский фермер", которые будут запущены с июля. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Агаджанов, выступая в рамках бизнес-завтрака, организованного лизинговой компанией.

"Новые программы стартуют буквально в начале июля, договоры с лизинговыми компаниями уже на стадии согласования и эти программы фактически у нас в работе", - отметил Агаджанов.

Представитель Минпромторга рассказал, что с июля министерство, помимо основной господдержки автопрома, запустит адресные программы ("Свое дело", "Российский тягач", "Российский фермер"), в рамках которых скидка от стоимости техники увеличится до 12,5% с прежних 10%. Воспользоваться льготами смогут субъекты малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также граждане и организации, заключающие договор лизинга магистральных тягачей. Ведомство в 2017 году планирует реализовать порядка 70 тыс. единиц коммерческой колесной техники, произведенной в России в рамках указанных программ, добавил представитель Минпромторга.

По мнению Агаджанова, на сегодняшний день ставки по госпрограммам субсидирования лизинга более чем конкурентны. "Более того, программы Минпромторга помогают значительно снизить ставку. Например, программа "Лизинговые проекты" позволяет получить заем под 1% годовых на 27% стоимости оборудования - это дает существенное снижение ставки и создает все условия для развития лизинга", - подчеркнул глава "Газпромбанк Лизинга".

По данным компании на 20 июня, "Газпромбанк Лизинг" перевел лизингополучателям около 450 млн рублей субсидий. Всего же в данном сегменте заключено договоров более чем на 21 млрд рублей.

Агаджанов отметил, что диалог бизнеса с Минпромторгом и Фондом развития промышленности позволил сделать условия лизинга в рамках госпрограмм поддержки конкурентными для лизингополучателей. "Ранее ставки были выше и были ограничения по видам деятельности. Сейчас ситуация значительно улучшилась, в перечень отраслей, которые могут участвовать в госпрограммах включены нефтегазовая и нефтесервисная отрасли", - отметил Агаджанов.

Он также сообщил, что в 2017 году "Газпромбанк Лизинг" рассчитывает в два раза увеличить объем нового бизнеса и на треть нарастить лизинговый портфель. "По итогам года мы приблизимся к 150 млрд рублей", - отметил Агаджанов.