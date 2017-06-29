Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ингушетия сформировала первичный перечень проектов на включение в программу развития СКФО

Экономика и бизнес
29 июня, 18:57 дата обновления: 29 июня, 22:20 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, июня. /ТАСС

Совокупная стоимость всех проектов составляет 1 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. Первичный перечень проектов, которые могут войти в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года и получить федеральное софинансирование, сформирован в Ингушетии. Совокупная стоимость всех этих проектов составляет 1 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-премьер правительства республики Игорь Храновский после бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ".

"У нас есть уже первичный перечень объектов, который, по прогнозу, составляет около 1 млрд рублей. Есть переходящие проекты, реализация которых уже начата и будет продолжена в 2018 году, есть несколько новых проектов. Один из них - проект компании "Строймаркет" - строительство торгово-развлекательного центра "Мегаполис", - сказал он.

Храновский отметил, что для отбора на уровне региона проекты будут представлены не только муниципалитетами, но и всеми заинтересованными ведомствами и службами республики. Площадка отбора проектов будет создана на базе Министерства экономики, будет проведена рабочая группа будет по отбору.

"Исходя из соответствия требованиям и актуальности этих проектов, соответствию их решению задач в области экономики республики мы выберем наиболее подходящие. Опять же из расчета государственного лимита федеральных средств, которые будут выделены на реализацию наших программ", - пояснил вице-премьер.

Серия бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" пройдет в июне-июле в семи субъектах Северо-Кавказского федерального округа с участием руководства Минкавказа России, правительств субъектов СКФО, представителей регионального бизнеса, органов исполнительной власти и муниципалитетов, экономически активной молодежи республики.

Проведение серии бизнес-сессий является продолжением пилотного проекта Минкавказа России - I бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ!", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, а также отбора инвестиционных проектов регионов СКФО для включения в региональные подпрограммы госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Комитет Конгресса США проголосовал за отмену резолюции о применении силы за рубежом
4
Иранское телевидение распространило подтверждающие гибель главаря ИГ фотографии
5
Суд Харькова приговорил россиянку к 11 годам тюрьмы за поддержку ДНР
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
Темы дня
Загрузка...
Реклама