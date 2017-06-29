Ингушетия сформировала первичный перечень проектов на включение в программу развития СКФО

МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. Первичный перечень проектов, которые могут войти в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года и получить федеральное софинансирование, сформирован в Ингушетии. Совокупная стоимость всех этих проектов составляет 1 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-премьер правительства республики Игорь Храновский после бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ".

"У нас есть уже первичный перечень объектов, который, по прогнозу, составляет около 1 млрд рублей. Есть переходящие проекты, реализация которых уже начата и будет продолжена в 2018 году, есть несколько новых проектов. Один из них - проект компании "Строймаркет" - строительство торгово-развлекательного центра "Мегаполис", - сказал он.

Храновский отметил, что для отбора на уровне региона проекты будут представлены не только муниципалитетами, но и всеми заинтересованными ведомствами и службами республики. Площадка отбора проектов будет создана на базе Министерства экономики, будет проведена рабочая группа будет по отбору.

"Исходя из соответствия требованиям и актуальности этих проектов, соответствию их решению задач в области экономики республики мы выберем наиболее подходящие. Опять же из расчета государственного лимита федеральных средств, которые будут выделены на реализацию наших программ", - пояснил вице-премьер.

Серия бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" пройдет в июне-июле в семи субъектах Северо-Кавказского федерального округа с участием руководства Минкавказа России, правительств субъектов СКФО, представителей регионального бизнеса, органов исполнительной власти и муниципалитетов, экономически активной молодежи республики.

Проведение серии бизнес-сессий является продолжением пилотного проекта Минкавказа России - I бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ!", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, а также отбора инвестиционных проектов регионов СКФО для включения в региональные подпрограммы госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.