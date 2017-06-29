Ингушетия сформировала первичный перечень проектов на включение в программу развития СКФО

Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 22:52
Два миллиарда человек могут лишиться крова из-за повышения уровня моряСоциальная ответственность 29 июня, 22:25
Российский боксер Власов выиграл у малавийца АджибуСпорт 29 июня, 21:55
IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМСпорт 29 июня, 21:54
Клуб НХЛ "Тампа" объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином ВолковымСпорт 29 июня, 21:35
Госдума и Кнессет примут заявление с осуждением сноса памятников советским воинам в ЕвропеПолитика 29 июня, 21:26
Лукашенко стал гостем Клуба главных редакторов российских СМИ в ТАССОбщество 29 июня, 21:22
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20Международная панорама 29 июня, 21:01
Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливняПроисшествия 29 июня, 20:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. Первичный перечень проектов, которые могут войти в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года и получить федеральное софинансирование, сформирован в Ингушетии. Совокупная стоимость всех этих проектов составляет 1 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-премьер правительства республики Игорь Храновский после бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ".
"У нас есть уже первичный перечень объектов, который, по прогнозу, составляет около 1 млрд рублей. Есть переходящие проекты, реализация которых уже начата и будет продолжена в 2018 году, есть несколько новых проектов. Один из них - проект компании "Строймаркет" - строительство торгово-развлекательного центра "Мегаполис", - сказал он.
Храновский отметил, что для отбора на уровне региона проекты будут представлены не только муниципалитетами, но и всеми заинтересованными ведомствами и службами республики. Площадка отбора проектов будет создана на базе Министерства экономики, будет проведена рабочая группа будет по отбору.
"Исходя из соответствия требованиям и актуальности этих проектов, соответствию их решению задач в области экономики республики мы выберем наиболее подходящие. Опять же из расчета государственного лимита федеральных средств, которые будут выделены на реализацию наших программ", - пояснил вице-премьер.
Серия бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" пройдет в июне-июле в семи субъектах Северо-Кавказского федерального округа с участием руководства Минкавказа России, правительств субъектов СКФО, представителей регионального бизнеса, органов исполнительной власти и муниципалитетов, экономически активной молодежи республики.
Проведение серии бизнес-сессий является продолжением пилотного проекта Минкавказа России - I бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ!", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, а также отбора инвестиционных проектов регионов СКФО для включения в региональные подпрограммы госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.