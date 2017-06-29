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Банк России предлагает ужесточить требования к банковским холдингам с 2020 года

Экономика и бизнес
29 июня, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Банковские холдинги должны будут соблюдать обязательные нормативы, надбавки к нормативам достаточности капитала, требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России направил в Минфин предложения по ужесточению контроля за банковскими холдингами, установив равное регулирование для банковских холдингов и групп. Также в рамках изменений рекомендуется расширить само понятие "банковский холдинг", сообщает пресс-служба ЦБ.

Согласно предложениям регулятора, предусматривается трехлетний переходный период. Так, требования в отношении создания органов управления банковского холдинга предлагается ввести с 1 января 2020 года, а в части норм регулирования банковских холдингов - с 1 января 2021 года.

В четверг, 29 июня, Минфин разместил уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"После внесения изменений в законодательство банковские холдинги должны будут соблюдать обязательные нормативы, надбавки к нормативам достаточности капитала, требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля. На руководителей головной организации банковского холдинга будут распространяться такие же требования к деловой репутации и квалификации, как для топ-менеджеров кредитных организаций. Надзор за деятельностью этих холдингов будет возложен на Банк России", - указывает ЦБ.

Регулятор отмечает, что ранее от холдингов требовалось лишь уведомлять Банк России об образовании банковского холдинга и создании его управляющей компании, а также раскрывать информацию и предоставлять регулятору отчетность о рисках холдинга.

Кроме того, ЦБ предлагает обязать собственников банковского холдинга, в котором есть участники, занимающиеся нефинансовой деятельностью, обособить банковско-финансовую деятельность в субхолдинг и создать управляющую компанию банковского холдинга.

"На управляющую компанию будет возложено исполнение всех обязанностей, которые должны выполняться головными организациями холдинга, если иное не установлено федеральными законами. Такой же субхолдинг должен быть создан на территории РФ и в случае, если головная организация холдинга находится за рубежом", - пояснили в ЦБ.

Само понятие "банковский холдинг" регулятор предлагает распространить также на неформальные объединения кредитных и некредитных финансовых организаций, имеющих одних и тех же собственников. "Банки, входящие в банковские холдинги, помимо собственных рисков, принимают на себя риски, связанные с деятельностью других его участников. Финансовые трудности или потеря деловой репутации одной кредитной организации может привести к снижению финансовой устойчивости других кредитных организаций - участников таких объединений", - отмечают в ЦБ.

Как заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина, законопроект о банковских холдингах будет готов к осенней сессии Госдумы.

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